Obamacare overleeft, voor nu: Republikeinen komen één stem tekort

De 'skinny repeal', een wetsvoorstel van acht pagina's dat gisterenmiddag tijdens de lunch in elkaar werd gesleuteld, haalt de verzekeringsplicht uit Obamacare. Daardoor zouden veel gezonde Amerikanen hun verzekering opzeggen, waardoor de premies omhoog zullen gaan voor de zieke achterblijvers. Rond vijf uur 's middags hielden drie twijfelende Republikeinse senatoren (John McCain, Lindsey Graham, Ron Johnson) een persconferentie, waarin zij hun bezorgdheid over het voorstel uitten. Een "ramp", en "bedrog", noemde Lindsey Graham het zelfs. Hun oplossing was om toch voor de wet te stemmen, als Paul Ryan, de voorzitter van het huis van Afgevaardigden, zou garanderen dat de wet nooit doorgang zou vinden.

Daarmee hebben president Donald Trump en de Republikeinen zichzelf een zware nederlaag toegebracht. Zeven jaar lang beloofden de conservatieven dat ze Obamacare in de prullenbak zouden gooien zodra ze aan de macht zouden zijn. Het was ook een belangrijke verkiezingsbelofte van Trump tijdens de campagne.

Twijfelende Senatoren

Nogmaals: de drie zeiden voor de in hun ogen slechte wet te stemmen, als anderen zouden beloven de wet tegen te houden. Dat zit zo: het Huis van Afgevaardigden heeft al een eigen wetsvoorstel aangenomen om Obamacare te verwerpen. Omdat het Senaatsvoorstel heel anders is, zullen de twee kamers er in commissie uit moeten zien te komen. Aan dat overleg kunnen ook Democraten deelnemen, maar de Republikeinen zullen in de meerderheid zijn.

De vrees van de drie twijfelende Senatoren was dat Ryan dat overleg zou overslaan, en gewoon de skinny repeal zou goedkeuren. En dat wilden de drie niet, hoewel zij er zelf dus ook voor wilden stemmen.

Volgens de drie senatoren is het wetsvoorstel slechts een "vehikel" om daarna tot overeenstemming over een echte wet te komen - iets wat tot nu toe niet is gelukt, op de plek die daarvoor bedoeld is (de Senaatsvloer).

Dus deed Ryan een vage belofte. "Als we een overleg nodig hebben om door te gaan, dan zijn we bereid dat te doen." Maar het is goed mogelijk dat dat overleg tot niets leidt. Dan ligt er de nul-optie: de skinny repeal.

De drie twijfelaars waren niet overtuigd van de toezegging van Ryan, ook McCain. Hij hield eerder deze week een gloedvol betoog waarin hij precies beschreef wat er allemaal verkeerd was gegaan tijdens het proces om Obamacare te verwerpen. Hij zei dat hij nooit voor een slechte wet kon stemmen.