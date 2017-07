Obama waarschuwt: "Ga niet mee in discours van politici die de natie willen verdelen"

Volgens Obama hebben sommige landen "een agressieve vorm van nationalisme" geadopteerd, waardoor de haat tegenover minderheidsgroepen toeneemt.

"We zullen geconfronteerd worden met meer en meer mensen die democratie betwisten, die de vrijheid van de pers willen inperken, en we zullen meer intolerantie krijgen, meer etnische en religieuze verdeeldheid, die zal leiden tot meer geweld. Het is daarom enorm belangrijk dat we in Indonesië - maar ook in de Verenigde Staten, Europa en elders - opstaan tegen een politiek van 'wij en zi'", aldus Obama tijdens een speech in Jakarta.

De voormalige president lanceerde dan ook de boodschap om "niet mee te gaan in het discours van politici die de natie willen verdelen".

Obama en zijn gezin zijn momenteel op vakantie in Indonesië, het land waar hij een deel van zijn kindertijd heeft doorgebracht. In Indonesië, ’s werelds grootste moslimland, groeit de intolerantie tegen niet-moslims en de holebigemeenschap. Eerder dit jaar werd aftredend gouverneur Basuki Tjahaja Purnama (ook bekend als Ahok), een christen van Chinese afkomst, tijdelijk opgesloten op beschuldigingen van blasfemie.