Nutmeg, de oudste kat ter wereld, is ingeslapen

Tot groot verdriet van zijn baasjes is de Britse kat Nutmeg overleden. Met zijn zeer respectabele 32 jaar zou hij de oudste kat ter wereld zijn geweest, meldt Daily Mail.

De oude Nutmeg had de laatste tijd al moeite met ademen. Zijn baasjes Liz en Ian Finlay uit Gateshead brachten hem naar de dierenarts, maar die kon weinig meer voor hem doen. Hun geliefde pluizenbol had ook een hartkwaal en het onvermijdelijke werd werkelijkheid. Ze moesten Nutmeg laten inslapen.



Zijn baasjes zijn ontroostbaar. "Het voelt alsof mijn hart uit mijn lichaam is getrokken. Hij was echt een persoonlijkheid en heel erg geliefd", zegt Liz Finlay. Haar echtgenoot vult aan: "Ik kan bijna niet onder woorden brengen hoe zeer we hem missen. Dit sloeg een groot gat in ons leven, maar we voelen zijn geest nog steeds met ons. Na zijn dood zijn we een weekje weggegaan, maar de pijn is er niet minder om geworden." Nutmeg, believed to be the world's oldest cat, has died aged 32. Owner Ian, from Blaydon, says he's left a hole in their lives. @Westwayvets pic.twitter.com/AhBKHYTcI7 — Jon Harle(@ JonHarle1) 13/09/17 02:00

Nutmeg zou met zijn 32 jaar de oudste kat ter wereld zijn geweest. Hij had het stokje overgenomen van de 26-jarige Curduroy. Nutmeg balanceerde eerder op het randje van de dood. In 2015 kreeg hij een beroerte maar herstelde na behandeling in het dierenziekenhuis van Newcastle.



Volgens het dierenziekenhuis komt het steeds vaker voor dat katten 20 of 21 jaar oud worden. "Maar Nutmeg was een echte uitzondering. Hij werd maar liefst tien jaar ouder dan onze oudste kattenpatiënten", vertelt woordvoerder Jason Atherton. "Katten worden steeds ouder dankzij betere voeding, verzorging en medische zorg. Nutmeg was duidelijk een zeer geliefd huisdier als hij deze leeftijd kon halen."