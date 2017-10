Nu zijn ze in Catalonië te ver gegaan, vinden ze in Madrid: "Dit is een te ver uitgezaaide kanker"

Ze discussiëren op Spaans volume met elkaar. Het gaat over Catalonië. De rookpauze loopt uit, hij moet naar een patiënt, zij terug naar haar werk achter de balie van het gezondheidscentrum. Maar ze blijven op de stoep staan. Hun stemmen weerkaatsen luid tegen de huizen.

"Het is namelijk zo dat we het niet met elkaar eens zijn", verklaart Rosalía Hernández Moreno, een kleine vrouw met grijze strengen in het haar. Zij vindt dat de Spaanse en Catalaanse politici om de tafel moeten om te onderhandelen over een officieel referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. Francisco Gómez Serrano, kaal met een energieke oogopslag, is daarentegen van mening dat de Catalaanse politici allang in de gevangenis hadden moeten zitten. Het centrum van Madrid is politiek verdeeld. Een derde van de kiezers stemde bij de laatste verkiezingen op de meeste linkse partij, Unidos Podemos, en een derde op de meest rechtse, de PP.