Nu ook regisseur James Toback beschuldigd van seksueel misbruik

Hollywood regisseur en schrijver James Toback (72) wordt door 38 vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat schrijft de Los Angeles Times. Toback kreeg in 1992 een Oscarnominatie voor het script van Bugsy.

Uit de getuigenissen blijkt dat Toback lukraak vrouwen benaderd zou hebben op straat in New York. Hij beloofde hen een bloeiende carrière in Hollywood, maar ontmoetingen met de regisseur werden al snel seksueel getint. Enkelen stelden dat Toback zich in hun bijzijn masturbeerde.

Actrice Echo Danon is een van de vrouwen die getuigde. Danon beschrijft een incident op een filmset van Toback. "Hij zei dat hij wilde masturberen terwijl hij me in de ogen keek en ik in zijn tepels kneep.”

Danon bracht het incident destijds niet naar buiten. "Iedereen wilt werken, dus je negeert het", vertelde Danon tegen de LA Times. Toback ontkent de beschuldigingen en stelt de vrouwen nooit ontmoet te hebben. "Hooguit voor vijf minuten, zonder dat ik ze mij herinner."

De regisseur is vooral bekend van films als When Will I Be Loved en Black and White. In 1992 ontving hij een Oscarnominatie als schrijver van het script voor de film Bugsy met Warren Beatty.