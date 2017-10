Nu het kalifaat van IS aan het verdwijnen is, meldt zoon Bin Laden zich aan het front

Terwijl het kalifaat van IS instort, werkt Al Qaida aan een comeback. Daarvoor heeft de terreurorganisatie een grote troef om uit te spelen: Hamza bin Laden.

Het kalifaat van Islamitische Staat heeft, zo weten we nu, in totaal drie jaar, drie maanden en grofweg drie weken bestaan. Van het enorme gebied dat IS ooit in handen had, zijn nog een paar lapjes grond over. Deze week verloor de terreurorganisatie haar hoofdstad Raqqa. Deze plek heeft jarenlang als een magneet gewerkt voor internationale strijders, maar nu is er voor de ambitieuze aankomende jihadist geen locatie meer waar hij zijn strijd bijna vanzelfsprekend zal kunnen beginnen.



"Vergis je niet", waarschuwt de arabist en islamoloog Halim el Madkouri, "Islamitische Staat is zeker niet verslagen. Het idee, de ideologie leeft voort."



Voor andere organisaties met een vergelijkbare ideologie is dit dus een mooi moment om zichzelf te positioneren. Dat geldt zeker voor Al Qaida, dat de afgelopen jaren werd ondergesneeuwd door het gewelddadige spektakel van IS, maar nu als alternatief kan dienen voor IS-strijders die een heenkomen zoeken en degenen die nog thuis achter hun laptop zitten.