Noorse premier Erna Solberg eist overwinning op

Erna Solberg staat sinds 2013 aan het hoofd van een minderheidsregering in Noorwegen. Haar conservatieve blok van Hoyre en de rechts-populistische Vooruitgangspartij, die tijdens de vorige legislatuur de steun kreeg van de liberalen en de christendemocraten, gaat na de stembusgang voor een tweede termijn. "We hebben de steun voor nog eens vier jaar gekregen omdat we gedaan hebben wat we beloofd hadden", zei de 56-jarige Solberg gisterenavond aan haar aanhangers.



"Grote ontgoocheling"

Kort voor de verklaring van de premier had Jonas Gahr Store van de Arbeiderpartiet zijn nederlaag erkend. Dat de linkse oppositiepartij er niet in was geslaagd om de conservatieven aan de kant te schuiven, was een "grote ontgoocheling". "Het was ons doel om Noorwegen een nieuwe regering te geven", sprak Store zijn partijgenoten toe. "Het ziet er echter niet naar uit dat we daarin zijn geslaagd." Hij wenste de zittende premier dan ook het beste toe.



Met 85 procent van de stemmen geteld, blijkt dat de sociaaldemocraten ook deze keer wel het meest aantal stemmen zullen halen. Toch zijn er dat nog onvoldoende om met hun partners een regering op de been te brengen. Solberg gaf al aan om met dezelfde partners te zullen samenwerken tijdens de volgende legislatuur.