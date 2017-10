Noord-Koreaanse VN-gezant: "Kernoorlog met VS kan elk ogenblik uitbreken"

De Noord-Koreaanse vice-ambassadeur bij de Verenigde Naties stelt dat een kernoorlog elk ogenblik kan uitbreken. Voor de Algemene Vergadering van de VN stelde Kim In-ryong dat zijn land onder "extreme en directe nucleaire dreiging" van de Verenigde Staten staat. De situatie op het Koreaanse schiereiland heeft volgens hem "een kantelpunt" bereikt waardoor "elke ogenblik een kernoorlog kan uitbreken".

Voor het ontwapeningscomité van de VN verklaarde In-ryong dat Noord-Korea het enige land ter wereld is dat, sinds de jaren zeventig van de voorbije eeuw, aan "zo'n extreme en directe nucleaire dreiging" van de VS wordt onderworpen. Hij voegde er aan toe dat zijn land het recht heeft kernwapens te bezitten voor zelfverdediging.

Hij wees daarbij op de jaarlijkse grootschalige militaire oefeningen die Zuid-Korea en de VS samen voeren. Wat volgens hem voor het grootste gevaar zorgt, is wat hij het Amerikaanse plan noemt om "een geheime operatie op te zetten om onze leider af te zetten".

Dit jaar, zo bekende de gezant, werd Noord-Korea een volwaardige kernmacht "met verschillende types wapens, waaronder de atoombom, de waterstofbom en intercontinentale ballistische raketten. Het gehele Amerikaanse vasteland ligt binnen ons vuurbereik en indien de VS het zich zou wagen ons gezegend grondgebied ook maar een centimeter te betreden, zal het niet ontsnappen aan onze strenge bestraffing, waar ook ter wereld", waarschuwde hij.

Sancties

De toespraak van de gezant kwam er na toenemende dreigementen tussen Noord-Korea en de VS en steeds strengere sancties van zowel de VN als de Europese Unie. Gisteren nog verklaarde de Russische president Vladimir Poetin dat zijn land de economische, wetenschappelijke en andere banden met Noord-Korea zal kortwieken in lijn met de VN-sancties. De Europese Unie kondigde nieuwe sancties tegen Noord-Korea aan.

Ons nucleair wapenarsenaal is een kostbare strategische troef die voor niets in de schaal zal geworpen worden. Tenzij de vijandige politiek en de nucleaire dreiging van de VS grondig worden uitgeroeid, zullen we onze kernwapens en raketten nooit op de onderhandelingstafel leggen

Zondag zei de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken Rex Tillerson dat diplomatieke pogingen om de crisis met Noord-Korea te bedwingen "zullen doorgaan tot de eerste bom valt". Dit ondanks president Trumps tweets van weken geleden waarin hij stelde dat Tillerson "zijn tijd verliest" door te willen onderhandelen met het regime van Kim Jong-un.

Kernarsenaal niet onderhandelbaar

De VN-gezant van Noord-Korea stelde overigens dat het kernwapenarsenaal van zijn land niet onderhandelbaar is. "Dat is een kostbare strategische troef die voor niets in de schaal zal geworpen worden. Tenzij de vijandige politiek en de nucleaire dreiging van de VS grondig worden uitgeroeid, zullen we onze kernwapens en raketten nooit op de onderhandelingstafel leggen", zei hij. Voor het ontwapeningscomité van de VN voegde hij daar aan toe dat Noord-Korea altijd had gehoopt op een kernwapenvrije wereld.

Ontwapeningsverdrag

Het waren volgens In-ryong de andere nucleaire naties die hun wapens moderniseerden en "een wapenwedloop deden heropleven die herinneringen oproept aan de Koude Oorlog". Hij wees er ook op dat landen met kernwapens, waaronder de VS, onderhandelingen voor een verdrag boycotten dat kernwapens verbiedt en in juli door 122 landen en de VN werd goedgekeurd. "Noord-Korea steunt consistent de totale vernietiging van kernwapens in de hele wereld. Maar zolang de VS het verdrag verwerpen en ons land aanhoudend bedreigen en chanteren met kernwapens, verkeert Noord-Korea niet in een positie om toe te treden tot dat verdrag".