Noord-Korea vuurt raket af: VS en Zuid-Korea reageren met militaire acties

Video shows US and South Korea firing short-range missiles into Sea of Japan after North Korea¿s latest ICBM launch. https://t.co/9oB02dmiaS pic.twitter.com/GjF2a9BmfO — ABC News(@ ABC) 27/07/17 02:00

Ondertussen heeft de Amerikaanse president Donald Trump nogmaals duidelijk gemaakt dat Noord-Korea zich door deze praktijken "verder isoleert, haar economie verzwakt en het eigen volk beschadigt", luidt een mededeling van de president.



Mocht de veiligheid van het Amerikaanse volk effectief in gedrang komen, zullen "de Verenigde Staten alle nodige stappen zetten om die veiligheid te garanderen en onze bondgenoten in de regio te beschermen".



China

China heeft de tweede Noord-Koreaanse raketlancering deze maand veroordeeld. "China verzet zich tegen de inbreuken van Noord-Korea op de VN-resoluties" die niet overeenstemmen met de ambities die gelden binnen de internationale gemeenschap, liet het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Maar "tezelfdertijd hoopt China dat de betrokken partijen op de vlakte blijven om zo de spanningen niet op te drijven en enkel handelen om de vrede en stabiliteit in de regio te bewaren", klinkt het nog.



Het communistische regime in Noord-Korea lanceerde vrijdag opnieuw een intercontinentale raket. De raket legde een duizendtal kilometer af en is vervolgens in de Japanse Zee neergestort. Raketten van het vrijdag gelanceerde type Hwasong-14 zouden ook de Verenigde Staten kunnen bereiken.



Seoel kondigde vandaag, zaterdag, aan dat het de ontplooiing van het Amerikaanse raketschild zal accelereren. Ook zal het Amerikaanse leger op het Koreaanse schiereiland en omgeving "strategische uitrusting" opstellen, zei de Zuid-Koreaanse minister van Defensie Song Young-Moo zonder verdere uitleg.