Noord-Korea stelt "vernietigende" waterstofbom voor

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un heeft vandaag tijdens een bezoek aan een fabriek voor nucleaire wapens de technologische doorbraak geloofd. Hij is "trots op de onbedwingbare kracht van de Noord-Koreaanse strijdkrachten". Op de foto's is Kim Jong Un te zien met de vermoedelijke kernkop.



Volgens de officiële bron zou de springkracht van het nieuwe wapen kunnen variëren van tien kiloton tot meerdere honderden kiloton. De beweringen zijn nog niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. De springkracht van een waterstofbom is vele malen groter dan die van een "normale" atoombom.



Alle onderdelen van de bom zouden daarenboven volgens het persagentschap van Noord-Koreaanse makelij zijn. Noord-Korea is met andere woorden niet van andere landen afhankelijk om nog veel meer van deze bommen te bouwen.



In januari 2016 had Pyongyang al eens gezegd dat ze tests hadden uitgevoerd met een waterstofbom, maar experts betwijfelden dat toen.



Of de aankondiging nu waar is of niet, wat vaststaat, is dat de spanning rond Noord-Korea steeds verder oploopt.