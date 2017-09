Noord-Korea roept hulp Republikeinen in om iets van Trump te snappen

Noord-Koreaanse ambtenaren hebben discrete bijeenkomsten proberen regelen met Republikeinse analisten in Washington. Zo zouden ze een poging doen om Trumps verwarrende boodschappen richting Kim jong-un beter te begrijpen, schrijft The Washington Post.

De toenaderingspogingen dateren al van vóór de recente bedreigingen en beledigingen tussen Washington en Pyongyang. Maar nu de spanningen een nieuw kookpunt bereiken wordt de nood aan een beter wederzijds begrip alleen maar urgenter. Veel analisten vrezen catastrofale gevolgen als beide licht ontvlambare leiders een steeds fellere woordenstrijd blijven uitvechten.

"Trump is de grootste bezorgdheid voor hen. Ze snappen niks van hem", zegt een bron met kennis van de toenadering tussen Noord-Korea en Amerikaanse Azië-experts. De kans is klein dat Pyongyang aanstuurt op gesprekken over hun nucleaire programma. Het regime wil erkend worden als kernmacht en denkt er niet aan om nu in te binden. Bovendien laten de jongste uitlatingen van Donald Trump er weinig twijfel over bestaan dat er niet gepraat wordt met het regime van Kim jong-un.

Geheime meeting in Zwitserland Toch nodigde een Noord-Koreaanse delegatie tijdens een VN-conferentie in Zwitserland voormalig CIA-analist Bruce Klingner uit om Pyongyang te bezoeken voor een aantal ontmoetingen. Klingner is nu topadviseur voor The Heritage Foundation, een conservatieve denktank die sterke banden heeft met de regering-Trump en haar op allerlei domeinen adviseert. Klingner weigerde de invitatie: "Zulke ontmoetingen hebben zin, maar als Noord-Korea een duidelijke boodschap wil versturen, moet ze dat via de officiële weg doen." Douglas Paal, Azië-expert in de Nationale Veiligheidsraad onder de Republikeinse presidenten Ronald Reagan en George Bush, werd dan weer aangezocht om gesprekken met Republikeins gezinde adviseurs op neutraal terrein te organiseren - Zwitserland werd al geopperd. Maar ook Paal sloeg het aanbod af. "Ze lijken me gretig om hun boodschap te verkondigen, maar volgens mij willen ze vooral reizen", merkte hij schamper op tegenover de Washington Post. "Ze willen waarschijnlijk even het land uit." Momenteel zoekt Noord-Korea contact met zo'n zeven organisaties die vroeger al gesprekken in goede banen leidden. Best veel, voor een land dat in woorden op voet van oorlog leeft met de VS.