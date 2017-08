Noord-Korea: "3,5 miljoen vrijwilligers sluiten zich aan bij leger om VS te wreken"

Rodong Sinmun, de Noord-Koreaanse staatskrant, stelt dat de vrijwilliger zich willen aansluiten of opnieuw aansluiten bij het Volksleger nadat het nationale nieuwsagentschap maandag de nieuwe sancties die door de VN worden opgelegd had verworpen. Die sancties kwamen er als antwoord op de rakettentests die Noord-Korea de voorbije weken uitvoerde.



Wraak nemen op de VS

"Al onze burgers zijn klaar om wraak te nemen op de VS, en dat vele duizenden keren", aldus de krant. "Op 9 augustus alleen kwamen er liefst 89.000 jonge mannen zich melden in één provincie".



Eerder deze week dreigde Noord-Korea ermee het vasteland van de VS en het Amerikaanse eiland Guam aan te zullen vallen. Woensdag werd in Pyongyang een optocht gehouden waarbij tienduizenden de regering steunden, zo meldt nog het staatsagentschap KCNA.



Het is niet de eerste keer dat Noord-Korea op een moment van grote spanning een massa mensen optrommelt om de kracht van het Noord-Koreaanse volk te tonen. In augustus 2015 boden nog één miljoen Noord-Koreanen aan zich te laten inlijven of herinlijven in het leger nadat een mijn was ontploft in de gedemilitariseerde grenszone tussen beide Korea's.



In 2013 schortte Noord-Korea het werk aan een gezamenlijk Noord- en Zuid-Koreaans industriepark en dreigde het land ook al met een raketaanval op Amerikaanse militaire bases in op Guam en Hawaï.