Noodlanding vliegtuig: "We gaan er momenteel van uit dat er geen echte gevarensituatie heeft bestaan"

"We gaan er momenteel van uit dat er geen echte gevarensituatie heeft bestaan", aldus de woordvoerder. De drie Britse mannen van 31, 38 en 48 jaar spraken volgens getuigen over zaken die gelinkt zijn aan terrorisme. Volgens de Duitse autoriteiten is geen van hen gekend bij de veiligheidsdiensten.



Over de inhoud van hun verdacht gesprek, werd niets bekendgemaakt. Maar volgens de Duitse krant Bild vielen wel de woorden 'bom' en 'explosieven'.



Alle 151 passagiers moesten het vliegtuig gisterenavond verlaten via de nooduitgang. Er werd ook een rugzak tot ontploffing gebracht, die toebehoorde aan de oudste Brit. In de rugzak zaten onder meer kabels. Het toestel werd onderzocht door speurhonden, maar die vonden geen sporen van explosieven.



De passagiers brachten de nacht door op hotels in de buurt en vliegen deze namiddag verder.