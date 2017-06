Nieuwe Saoedische kroonprins zet broers, neven en ooms buitenspel

Het was de machtige Raad van Getrouwen, allemaal prominente leden van de koninklijke familie, die Mohammed bin Salman aanstelde tot troonopvolger van zijn vader Salman bin Abdoel Aziz al-Saoed. Dit gebeurde met een ruime meerderheid van 31 van de 34 stemmen.

De aanstelling van de troonpredendent –bekend onder zijn initialen MbS- is het eindpunt van een stille paleisrevolutie die ervoor zorgt dat alle macht van het olierijk in handen komt van één kleine tak van de koninklijke familie. De machtsbasis in het land is nog nooit zo nauw geweest.