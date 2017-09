Nieuwe Nederlandse regering wil belastingen met 5 miljard verlagen

De partijen zouden het ook zo goed als eens zijn over een ingrijpende aanpassing van het belastingstelsel: het schrappen van twee van de vier belastingschijven. In eerste schijf gaat het tarief naar 37 procent. Wie meer dan 68.000 euro verdient ,zou terechtkomen in de tweede schijf, met een tarief van 49,5 procent.