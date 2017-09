Voor de tweede dag op rij is in het Oegandese parlement chaos uitgebroken tijdens de debatten over een leeftijdsbeperking voor de president.

Voor- en tegenstanders schreeuwden hun standpunt uit, klauterden over de parlementsbanken en raakten slaags.



De parlementsvoorzitter heeft beslist 25 parlementsleden, onder wie een minister, uit te sluiten voor de drie volgende vergaderingen. De politie zou volgens sommige berichten ook enkele parlementsleden, vooral oppositie, hebben meegenomen. ©REUTERS ©AP