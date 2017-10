Nieuwe cyberaanval treft Oekraïne en Rusland

Oekraïne en Rusland zijn vandaag getroffen door een nieuwe cyberaanval. Bij de slachtoffers van de aanval met het virus Bad Rabbit zijn de luchthaven van het Oekraïense Odessa en het Russische persbureau Interfax.

Bij computers die geïnfecteerd zijn met Bad Rabbit, verschijnt op het scherm de vraag om 300 dollar over te maken met de virtuele munt Bitcoin.

Op de internationale luchthaven van Odessa had het informaticasysteem te lijden onder de cyberaanval. In de metro van Kiev kon een tijd niet betaald worden met bankkaart. In Rusland waren zeker drie media het doelwit, waaronder het persbureau Interfax en Fontanka.ru, de belangrijkste informatiewebsite van Sint-Petersburg.

Volgens het Russische Kaspersky Lab, één van de grootste cyberbeveiligingsbedrijven ter wereld, werden niet alleen Rusland en Oekraïne, maar in mindere mate ook Turkije en Duitsland getroffen door de aanval.

Vier maanden geleden, eind juni, begon een wereldwijde aanval met de ransomware NotPetya ook in die twee landen.