Nieuwe beelden opgedoken van vluchtende terrorist in centrum Barcelona

Op de beelden, gemaakt door bewakingscamera's, is de dader te zien die de Boqueria via de Ramblas binnenwandelt net nadat hij tientallen mensen heeft aangereden. Abouyaaquoub wandelt door de markt terwijl rondom hem mensen vertwijfeld en in paniek op de vlucht slaan, niet wetende dat de terrorist tussen hen in loopt. Abouyaaquoub verlaat de Boqueria via de volkswijk Raval en wandelt daarna verder richting de universiteitszone. Mogelijk wandelde hij tot anderhalfuur lang door het centrum van Barcelona. De politie vermoedt dat Abouyaaquoub aan de universiteit een auto stal en ermee wegvluchtte. Hij zou dan ook de dader zijn van de moord op een 34-jarige man die later dood in zijn auto werd teruggevonden en die het vijftiende dodelijke slachtoffer van de aanslagen zou zijn. De autoriteiten zijn ondertussen nog steeds op zoek naar de 22-jarige Marokkaan. Hij zou de bestuurder van de bestelwagen zijn geweest die op de Ramblas voetgangers aanreed. De Catalaanse politie liet gisteren nog weten dat ze er rekening mee houdt dat de man de Franse grens zou hebben overgestoken.

Nieuwe huiszoeking

Na de terreuraanslagen in Catalonië van donderdag, heeft de politie ook opnieuw een huiszoeking gedaan in een woning in Ripoll, het stadje waarvan het grootste deel van de daders afkomstig zijn. Vanochtend vroeg doorzochten speurders een woning in de wijk Sant Pere, en namen onder meer twee tassen en een doos met materiaal in beslag, aldus de Spaanse media.



De politie, die in groten getale aanwezig was, zette de straat een tijdlang af. Verschillende bronnen bevestigden aan de krant La Vanguardia dat er "veel lawaai" te horen was, maar er is nog geen duidelijkheid waarvan dat afkomstig was.



Zaterdag vond ook al een huiszoeking plaats in de woning van de imam, die verantwoordelijk zou zijn voor de radicalisering van de jonge daders van de aanslagen. Gisteren raakte bekend dat Abdelbaki Es Satty vorig jaar enkele maanden in ons land doorbracht.