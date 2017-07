Nieuw-Zeeland geteisterd door overstromingen na winterstorm

Voor de grootste steden op het Zuidereiland, Christchurch en Dunedin, hebben de Nieuw-Zeelandse autoriteiten intussen de noodtoestand uitgeroepen. Openbaar vervoer in de regio ligt er zo goed als stil en verschillende grote wegen zijn afgesloten voor het verkeer. De evacuatie van bewoners is nog volop bezig.



De weerdiensten roepen de Nieuw-Zeelanders intussen op tot blijvende waakzaamheid. De regen valt nog steeds met bakken uit de lucht, dat kan in combinatie met de strakke wind landverschuivingen veroorzaken. De politie vraagt alle inwoners om binnen te blijven.



Nieuw-Zeeland wordt al voor de tweede keer in twee weken tijd getroffen door een zware storm. Vorige week kreeg het eiland te maken met rukwinden tot 140 kilometer per uur en hevige buien. Ook die storm veroorzaakte veel schade.





Severe storms trigger emergency declaration, evacuations in New Zealand https://t.co/ue9Q6ot0GI (News) #brisbane #qld — Brisbane News(@ BrissieLiveNews) 21/07/17 02:00