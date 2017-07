Nice herdenkt bloedige aanslag: "Herdenking is belangrijk"

In Nice wordt vandaag de aanslag van een jaar geleden herdacht. Toen reed een truck in op de mensenmassa die was verzameld om de Franse nationale feestdag te vieren. Daarbij vielen 87 doden, inclusief de dader die werd neergeschoten door de politie.

De inwoners van Nice vinden het goed dat er zoveel aandacht wordt besteed aan de herdenking. Zo ook de Vlaamse Sieglinde, die 4 maanden in Nice heeft gewoond na de aanslag. Zij vond het belangrijk om er nu terug te zijn. "Nice is zo'n mooie stad en plots komt er zoiets donkers." Beveiligd fort Alle plechtigheden vandaag verlopen onder streng toezicht. Zo moeten alle bezoekers door scanners, lopen er explosievenhonden rond en moet een stalen hek voertuigen tegenhouden.