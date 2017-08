Neymar stort 2,1 miljoen euro ontdoken portretrechten terug aan Braziliaanse fiscus

"We zijn bereid het bedrag te betalen, ook al gaan we niet akkoord met de boete. Deze procedure sleept al meer dan drie jaar aan en we willen dit achter ons laten, nu Neymar een nieuw hoofdstuk aansnijdt", verduidelijkte Neymars advocaat Marcos Neder.



De zaak draait om portretrechten die Neymar zou hebben ontdoken tussen 2011 en 2013. In september 2015 besliste het Braziliaanse gerecht in het kader van het onderzoek voor ruim 40 miljoen euro aan bezittingen van de speler te bevriezen.



FC Barcelona aanklagen?

Neymars advocaat voegde er overigens aan toe dat hij overweegt FC Barcelona aan te klagen. De Spaanse topclub weigert immers een premie van 26 miljoen euro uit te betalen aan de Braziliaanse topspits. Dat geld was hem vorig jaar bij de hernieuwing van zijn contract beloofd en zou op 31 juli worden gestort. Drie dagen later verhuisde Neymar echter naar PSG voor de recordsom van 222 miljoen euro. De Catalaanse clubleiders lieten daarop weten dat het uitgesloten is dat Neymar de miljoenenpremie alsnog krijgt.