Negen doden bij vermoedelijke aanval al-Shabaab in Kenia

De islamisten vielen in de regio Lamu, vlak bij de Somalische grens, twee dorpen aan. Volgens lokale media viseerden ze daarbij de niet-moslims. Sommige slachtoffers zouden met een machete onthoofd zijn. De lokale autoriteiten bevestigen het geweld, maar treden daarbij niet in detail.



De terreurgroep al-Shabaab was aanvankelijk in Somalië actief, maar heeft zijn actieterrein tot in Kenia uitgebreid. De groep probeert in het oosten van Afrika een eigen kalifaat op te starten.