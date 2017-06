Nederlandse vrouw overleden die alleen van 'licht en lucht' leefde

In het Nederlandse Utrecht is een vrouw overleden, naar alle waarschijnlijkheid omdat ze geloofde dat je kan leven van licht en lucht en geen voedsel nodig hebt. Ze is niet de enige die dat denkt. Ze noemen zichzelf 'breatharians' en je vindt er over de hele wereld, ook in ons land. Doorgaans zijn de 'ademhalisten', zoals ze ook bekendstaan, wel minder streng in de leer dan de Nederlandse vrouw.

Jeanette was 62 jaar toen ze overleed in het huis waar ze samenwoonde met haar zus Leonoor en twee andere leden van de minisekte 'Contact & Muziek'. Vier zielen die waren samengekropen omdat de liefde en het leven hen tikken had uitgedeeld. In hun buurt in Utrecht stonden ze bekend als vreemde vogels. Ze waren graatmager en drongen graag hun visie op het leven op. Vanaf 2014 gingen ze het 'ademhalisme' aanhangen, een leer die onderwezen wordt door de Australische goeroe Jasmuheen. Voedsel hebben we niet echt nodig, zegt hij, enkel licht, lucht, contact en warmte. Madonna heeft het ademhalisme een tijdje beoefend, zij zag het als een dieet. Michelle Pfeiffer ging een stapje verder en belandde zelfs in een sekte.