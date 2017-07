Nederlandse politie zoekt nog steeds contact met vermisten in Turkije

De politie zoekt al dagen naar de 26-jarige vrouw, haar echtgenoot Bjorn Breukers (34) en de 21-jarige Joey Hoffman. De drie waren een tijd geleden naar Turkije gereisd om een huis te bouwen voor het stel in de Turkse kustplaats Silifke, in de provincie Mersin.



Joey Hoffman zou tussen 8 en 10 juli terug naar Nederland reizen, maar hij is daar nooit aangekomen en werd daarom als vermist opgegeven. De politie sprak de andere twee nog op 21 juli over zijn vermissing. Afgelopen donderdag, op 27 juli, meldden familieleden dat ook de andere twee worden vermist.



Gisteren kwam er dus wel een teken van leven van de vrouw via een social medium; wat de inhoud van dat bericht is en welk medium wordt niet gezegd. De politie houdt een slag om de arm over de echtheid van het bericht, omdat ze de vrouw zelf niet heeft gesproken. Het bericht kan ook door een ander zijn gepost. De politie "wil nog steeds graag zelf met Bjorn of Sabahat spreken om er zeker van te zijn dat het goed met ze gaat''.