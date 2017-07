Nederlands koningspaar opent MH17-monument

De Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben samen met enkele schoolkinderen uit Vijfhuizen het Nationaal Monument MH17 in Park Vijfhuizen geopend. Ze liepen met zonnebloemen naar het gedenkteken midden in het herdenkingsbos waarin voor elk slachtoffer van de rampvlucht MH17 een boom is geplant. Daarmee openden ze het defilé voor alle ruim 2.000 nabestaanden en andere gasten.

Vlak daarvoor was er een herdenking. Tientallen nabestaanden lazen de namen voor van alle omgekomen 298 inzittenden, zoals ook bij eerdere herdenkingen gebeurde. Er waren korte toespraken, muziek en er werd een gedicht voorgelezen.



Vandaag is het precies drie jaar geleden dat het vliegtuig boven Oost-Oekraïne werd neergeschoten. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden om het leven, van wie 196 Nederlanders en zes Belgen. ©ANP