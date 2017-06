Nederland heeft contact met Colombiaanse guerrillabeweging die journalisten ontvoerde

Koenders zei verder dat de berichten die de ELN op Twitter verspreidt, authentiek zijn. De ontvoerders hadden donderdag op Twitter gezinspeeld op de vrijlating van de Nederlanders. Of die vrijlating inderdaad ophanden is, zoals ook de gouverneur van de regio heeft aangekondigd, kan Koenders nog niet bevestigen.



Derk Bolt, de presentator van het televisieprogramma "Spoorloos", en zijn cameraman Eugenio Follender waren maandag verdwenen. De journalisten waren in Colombia op zoek naar een biologische moeder van een Nederlander die ter adoptie was afgestaan. ELN heeft toegegeven de twee "uit voorzorg" vast te houden.