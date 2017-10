NBA-eigenaar overstelpt met racistische voicemails na tweet van LeBron James aan Trump

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up!

Een week later geeft Cavaliers-baas Dan Gilbert aan dat de "landloper"-tweet van James heel wat mensen ertoe heeft aangezet om racistische boodschappen op zijn voicemail in te spreken. "Ik heb voicemails ontvangen na de tweet van LeBron die erg gemeen, walgelijk en racistisch waren", zei hij tegen CNBC. De boodschappen bevatten "racisme waarvan ik me zelfs niet realiseerde dat het nog in die mate bestond in dit land."

"Sport moet ons bij elkaar brengen"

In een video die hij achteraf op Twitter postte, verklaarde James dat hij de tweet stuurde omdat hij gefrustreerd is. "De kerel die we de leiding hebben gegeven, probeert nog maar eens opnieuw verdeeldheid te zaaien," zei hij. "We weten allemaal wat er met Charlottesville is gebeurd en de kloof die daardoor veroorzaakt werd en (...) nu raakt het mij nog meer omdat hij sport gebruikt als het platform om verdeeldheid te zaaien. We weten allemaal hoe sport ons bij elkaar brengt, hoeveel passie we hebben, hoeveel we ervan houden en om geven, de vriendschappen die het creëert... en dat hij nu dit platform gebruikt om ons nog meer te verdelen is iets waar ik niet kan achter staan en iets waarover ik niet kan zwijgen."

"Het gaat erom dat we allemaal samenkomen, het gaat niet om verdelen en verdeeldheid. Het gaat erom dat wij als Amerikanen ons nog sterker moeten verenigen, want dit is een erg kritieke tijd en in de positie waarin ik zit, moest ik dit aan jullie vertellen," aldus James.