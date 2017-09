Nazi-achtig banier 'verwelkomt' Theo Francken en Jan Jambon in Brussel

Een lezing van staatssecretaris Theo Francken (N-VA), vanavond in Brussel, veroorzaakt nogal wat deining. In de buurt van het Hilton-hotel, waar Francken en partijgenoot Jan Jambon verwacht werden voor een voordracht, bengelde plots een banier in nazikleuren uit een raam. In een witte cirkel op de rode vlag was 'NVA' te lezen op de plaats waar ten tijde van de nazi's het hakenkruis stond.

Om 20u lezing Francken en Jambon in Brusselse Hilton. Voor deur 200 manifestanten. Uit een raam hangt plots deze banier @demorgen pic.twitter.com/4QFCmzTkWK — Jeroen Van Horenbeek(@ VanHorenbeek) 21/09/17 02:00 Voor het hotel aan het Brusselse Centraal Station scanderen manifestanten 'Francken buiten!' en 'Jambon buiten!' Zij eisen solidariteit met sans-papiers en asielzoekers.



Theo Francken en Jan Jambon komen vanavond spreken in de Hilton over drie jaar N-VA beleid op uitnodiging van hun partij-afdeling van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.



Eerder deze week zette de jeugdafdeling van Ecolo, de Franstalige zusterpartij van Groen, een opmerkelijk campagnebeeld online. Daarin werd staatssecretaris Theo Francken getoond als nazisoldaat. De Ecolo-jongeren wilden met het pamflet het beleid van Francken aanklagen. De staatssecretaris eist excuses. Manifestanten eisen solidariteit met sans-papiers en asielzoekers. ©Mark Baert