Navo gaat toch weer extra troepen naar Afghanistan sturen

Een oorlog beëindigen is moeilijker dan een oorlog beginnen. Deze oude wijsheid gaat ook weer op voor Afghanistan. De Amerikanen en de Navo hadden zich een paar jaar geleden al goeddeels willen terugtrekken uit dit land. Maar dat lukt niet. Donderdag liet het bondgenootschap weten dat het toch weer meer troepen gaat sturen. Na zestien jaar hebben het Westen en zijn Afghaanse bondgenoten de Taliban er nog steeds niet onder kunnen krijgen.

Bij het begin van een vergadering van de Navo-ministers van Defensie zei Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van het bondgenootschap, dat tot dusver vijftien landen positief hebben geantwoord op een verzoek van de militaire commandanten om extra troepen. Hij zei nog geen aantallen te kunnen noemen. Nederland is niet bij de landen die toezeggingen hebben gedaan. Demissionair minister Hennis verwacht geen uitbreiding van de huidige Nederlandse bijdrage van 100 man. De extra manschappen zijn bedoeld voor operatie Resolute Support. Dat is een missie om de Afghaanse strijdkrachten te trainen. Op dit moment doen hieraan 13 duizend militairen mee. Voor het overgrote deel zijn dat Amerikanen. Het zijn ook de Verenigde Staten die sterk aandringen op troepenversterkingen. In Washington loopt momenteel een onderzoek naar een nieuwe strategie voor Afghanistan.

Obama Share In de strijd met de Taliban heerst een patstelling De vorige Amerikaanse president, Barack Obama, had gehoopt zich voor het eind van zijn presidentschap uit Afghanistan te kunnen terugtrekken. Vanwege de aanhoudende kracht van de Taliban zag hij af van dat plan. Hij had geleerd van Irak. Dat land verviel weer in chaos kort na het vertrek van de Amerikaanse strijdkrachten in december 2011. Door de opmars van het terreurleger van 'Islamitische Staat' (IS) zag hij zich zelfs gedwongen troepen en bommenwerpers terug te sturen naar Irak.



Een dergelijk scenario moest worden voorkomen in Afghanistan. De westerse aanwezigheid werd de afgelopen jaren niet beëindigd. Zij werd wel verminderd en veranderde van karakter. Het aantal troepen werd gereduceerd en gevechtstaken werden overgedragen aan de Afghaanse strijdkrachten. De Navo-landen stopten in 2015 met hun gevechtsmissie. In plaats daarvan gingen zij in het kader van Resolute Support de Afghanen helpen vechten.

Patstelling Een chaos als in Irak is vermeden maar in de strijd met de Taliban heerst een 'patstelling', zei Stoltenberg. Die willen de VS en de Navo nu doorbreken met meer troepen. De Navo-chef sloot uit dat het bondgenootschap weer over gaat tot gevechtsoperaties. De troepenuitbreiding is vooral bedoeld om de Afghanen nog beter in staat te stellen zelf de strijd te voeren. Bijvoorbeeld door een versterking van hun commandotroepen en door hulp bij het ontwikkelen van een Afghaanse luchtmacht.