Naar het voorbeeld van Duterte: Indonesië opent jacht op drugshandelaren

De president van Indonesië, Joko Widodo, heeft de politie het bevel gegeven drugshandelaren dood te schieten. "Wees standvastig, vooral tegen buitenlandse drugscriminelen die het land binnenkomen en zich tegen arrestatie verzetten. Schiet ze neer, want we zijn nu wat drugs betreft in een noodsituatie verzeild geraakt", zei hij vrijdagavond in een redevoering.

Widodo lijkt in de voetsporen te treden van zijn Filippijnse ambtgenoot Rodrigo Duterte, die een jaar geleden een bloedige jacht opende op drugscriminelen. Talrijke drugshandelaren en mensen die werden verdacht dat te zijn, werden om het leven gebracht. De bloedige campagne heeft internationaal veel kritiek gekregen, ook van de Verenigde Naties. Share 'We willen een krachtige boodschap afgeven dat Indonesië pal staat en het aanpakken van het drugsprobleem serieus neemt' Indonesië heeft al strenge wetten tegen handel in drugs. Widodo heeft zich al vaker uitgesproken voor de doodstraf voor drugssmokkelaars, vooral buitenlanders. "We willen een krachtige boodschap afgeven dat Indonesië pal staat en het aanpakken van het drugsprobleem serieus neemt. Een van de consequenties is executie als de rechtbank hen daartoe veroordeelt'" zei hij in maart tegen Al Jazeera. Vorige week werd in een voorstad van Jakarta een Taiwanese man door de politie doodgeschoten die betrokken was bij en drugdeal. Hij behoorde tot een groep mannen die probeerde een ton methamfetamine (crystal meth) het land binnen te smokkelen. Volgens de politie verzette de man zich tegen arrestatie.