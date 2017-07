Na rellen Hamburg: "Er moet een Europese databank van links-extremisten komen"

Share Er mag nooit meer een grote topconferentie in een grote Duitse stad worden gehouden

De Duitse minister van Justitie Heiko Maas en minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizère waren niet mals voor de relschoppers die Hamburg er vier dagen lieten uitzien als oorlogsgebied. Maas noemde hen "asociale zware criminelen", die onder meer "pogingen tot moord pleegden" in de straten van de stad. De Maizière noemde de oproerkraaiers "neonazi's en islamisten". Voorts bestempelde de minister hen als "verfoeilijke, gewelddadige, misdadige extremisten".



De roep om linkse extremisten in heel Europa voortaan in kaart te laten brengen, klinkt na de rellen steeds luider. Ook leiders van de verschillende regeringspartijen hadden zich al uitgesproken over het speciaal opslaan van gegevens van linkse relschoppers. Maas vindt dat er meer geld moet worden gestopt in het verzamelen van informatie over extremisten en zei ook dat er vaak wordt gezwegen over die groep.



Ook Eva Högl (SPD), de vicevoorzitter van de sociaaldemocraten stemt met het voorstel in. "Honderden geweldplegers en brandstichters zijn probleemloos en zonder te worden herkend uit het buitenland naar Hamburg gereisd om zich er uit te leven'', klaagde Högls fractiegenoot, Burkhard Lischka. Ook de christendemocraten zijn voorstander. "Er moet een Europees bestand van links-extremisten komen. De ongelofelijke en brutale excessen van geweld tonen op een onrustbarende manier dat in Duitsland en veel andere Europese landen een heel erg actieve links-extremistische scene bestaat", klonk het.