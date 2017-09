Na 'Irmageddon' maakt Barbuda zich op voor orkaan Jose

Het eiland Barbuda dreigt voor de tweede keer in enkele dagen getroffen te worden door een verwoestende orkaan. Helikopterpiloten en schippers zijn din een race tegen de klok om overgebleven inwoners te evacueren voordat Jose vandaag arriveert.

Neil Dickinson en zijn twee helikopters spelen volgens persbureau Bloomberg een hoofdrol bij de evacuatie. Momenteel worden ook veerboten en andere schepen ingezet om mensen van het eiland te halen, maar het is de vraag hoelang de omstandigheden op zee de inzet van dergelijke vaartuigen nog toestaan.

Armageddon Het is onduidelijk hoeveel mensen zich nog bevinden op het eiland, dat grotendeels is verwoest door Irma. "Van de simpelste huizen tot complete resorts: niemand op Barbuda is gespaard. Het was armageddon", zei Dickinson tussen vluchten door in een telefonisch interview. "We gaan zo vaak mogelijk vliegen om mensen weg te halen."



De eigenaar van het bedrijf Caribbean Helicopters schat dat zich momenteel aanzienlijk minder dan duizend mensen bevinden op Barbuda. Zijn helikopters kunnen per vlucht zes mensen overbrengen naar Antigua, dat zo'n zestig kilometer verderop ligt. De piloten van Dickinson brachten eerder al de premier van de eilandengroep naar Barbuda om de schade op te nemen. Ze keerden terug met het lichaam van een tweejarige slachtoffer.

95 procent verwoest Premier Gaston Browne keerde geschokt terug van zijn inspectie van Barbuda. Hij vertelde dat 95 procent van de huizen op het eiland was verwoest of beschadigd. "We vlogen naar Barbuda en troffen daar totale verwoesting. Het was in emotioneel opzicht één van de pijnlijkste ervaringen van mijn leven", zei hij tegen de BBC. Share 'We vlogen naar Barbuda en troffen daar totale verwoesting. Het was in emotioneel opzicht één van de pijnlijkste ervaringen van mijn leven'