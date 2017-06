Na blunder met negenjarige jongen: Francken wil Task Force verdwijningen oprichten

Theo Francken (N-VA) wil een Task Force verdwijningen oprichten. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie wil zo vermijden dat in de toekomst nog minderjarigen verdwijnen bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), zoals dat dit weekend het geval was met de negenjarige Brahim Bakali. Francken wil daarnaast de afspraken met de DVZ aanscherpen. Intussen zoekt het parket een oplossing voor de jongen.

Brahim Bakali was in de nacht van donderdag op vrijdag opgepakt door de politie omdat hij mogelijk betrokken was bij een diefstal in bende. De politie bracht hem over naar de lokalen van de Dienst Vreemdelingenzaken omdat de jongeman verklaarde dat hij van Marokkaanse nationaliteit was en 9 jaar oud was. Vrijdagmiddag verdween hij uit die lokalen, maar het duurde enkele uren voor zijn verdwijning werd aangegeven.



"Een patrouille van de Brusselse politie heeft hem zondagnacht rond 04.30 uur opgemerkt op de Anspachlaan, in het gezelschap van andere minderjarige jongeren", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "De jongeman gaf eerst een andere naam en zei dat hij 13 jaar oud was maar de politie, die actief naar hem op zoek was en beschikte over een foto, vond de gelijkenis toch duidelijk en nam hem mee. Het bleek ook wel degelijk om de vermiste minderjarige te gaan."

Geen familie Volgens het parket heeft de jongeman zelf nog geen verklaring afgelegd en is het niet duidelijk waar hij sinds vrijdag verbleven heeft. Al evenmin is duidelijk of hij slachtoffer is geworden van mensensmokkelaars, of van een ander misdrijf en of hij familie heeft in België.



"Er was sprake van een broer in Sint-Jans-Molenbeek maar we hebben die man gevonden en dat blijkt geen familie", aldus de parketwoordvoerster. "Dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat hij hier geen familie heeft."



Het parket laat nu een botscan uitvoeren om na te gaan hoe oud de jongen precies is en onderzoekt door welke diensten hij het best wordt opgevangen. In principe zou de jongeman opnieuw overgedragen worden aan de Dienst Voogdij van de Dienst Vreemdelingenzaken maar het is nog niet uitgesloten dat hij zou toevertrouwd worden aan de jeugdrechter.

"Fout gemaakt" Share 'Het is belangrijk dat als iemand verdwijnt die 's middags bij de Dienst Vreemdelingenzaken geregistreerd is, dit geseind wordt en dat er actief op zoek wordt gegaan dat kind' Staatssecretaris Theo Francken zat vandaag samen met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en het agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil naar aanleiding van de verdwijning. Na afloop zei hij dat er betere afspraken moeten worden gemaakt met de DVZ.



"Er is een fout gemaakt bij de administratie. Het is belangrijk dat als iemand verdwijnt die 's middags bij de Dienst Vreemdelingenzaken geregistreerd is, dit geseind wordt en dat er actief op zoek wordt gegaan dat kind." Hoe de zaken nu zijn gegaan, kan volgens Francken niet meer. "Dat heb ik ook heel duidelijk gemaakt. Er bestaat een protocol daarover, dat eigenlijk perfect had kunnen werken, maar dat duidelijk nog aangescherpt en afgelijnd kan worden."