Molenbekenaar (24) opgepakt die in Istanboel aanslag wilde plegen: "Heel gevaarlijke jihadist"

De Turkse autoriteiten hebben een Belg opgepakt die in Istanboel vermoedelijk een aanslag wilde plegen. De verdachte, Mehdi A., zou lid zijn van Islamitische Staat en in 2014 met vrouw en kind naar Syrië vertrokken zijn. Veiligheidsdiensten bevestigen intussen dat het om een 24-jarige man uit Molenbeek gaat. Jihadexpert Montasser AlDe'emeh stelt dat de verdachte is gelinkt aan de terroristen die in Verviers werden beschoten.

Volgens het Turkse persbureau Anadolu werd Medhi A. vorige donderdag opgepakt in de wijk Fatih, op de Europese oever van Istanboel. Hij zou er bezig geweest zijn met de voorbereiding van een bomaanslag in de Turkse metropool. De man was in 2014 naar Syrië gereisd, samen met vrouw en kind, om zich aan te sluiten bij IS. Hij stond geseind door Interpol.



Bronnen bij de veiligheidsdiensten in ons land zeggen dat Mehdi A. ook op de OCAD-lijst stond, onder categorie 1. Dat betekent dat hij vermoedelijk verblijft in Syrië of Irak. Bovendien was A. een van de 251 namen op de nationale lijst van terreurverdachten, van wie tegoeden en economische middelen bevroren zijn. Hij zou in Istanboel opgepakt zijn samen met zijn vrouw en twee kinderen. Blijkbaar was de man in Syrië voor een tweede keer vader geworden.

Link met Verviers Volgens de Turkse krant 'Hürriyet' zou hij ook betrokken geweest zijn bij de organisatie van verschillende aanslagen in Europa. Volgens de Belgische jihadexpert Montasser AlDe'emeh was A. bevriend met de terroristen die begin 2015 werden beschoten in Verviers. Bij het oprollen van die terreurcel vielen toen twee doden. Een derde man werd opgepakt.



AlDe'emeh heeft Mehdi A. naar eigen zeggen vaak gezien in Molenbeek. "Hij trok op met Yacine A., die me later vanuit Syrië heeft bedreigd", zegt de jihadexpert. "Het feit dat Yacine A. wist waar ik woonde, was een van de redenen om weg te gaan uit Molenbeek na mijn onthulling dat ik voor de Staatsveiligheid werkte."



"Khalid Ben Larbi, die werd gedood in Verviers, was een vriend van Yacine en Mehdi", zegt AlDe'emeh nog. "Het gaat dus om een heel gevaarlijke jihadist, aangezien hij optrok met andere jihadisten die betrokken waren bij de aanslagen in Europa." AlDe'emeh vreest naar eigen zeggen nog steeds voor zijn eigen leven. (lees verder onder de foto) Mehdi A. kende Khalid Zerkani. Hij gold als een van de actiefste rekruteerders van Syriëstrijders en werd voor het Brusselse hof van beroep veroordeeld tot vijftien jaar cel. ©Photo News

Khalid Zerkani Share Over de eventuele uitlevering van Mehdi A. aan België heerst nog onduidelijkheid. In elk geval zal het Turkse gerecht nu eerst zijn gang gaan Ook jihadexpert Pieter Van Ostaeyen zegt dat A. een actieve rekruteerder was binnen het netwerk van de beruchte Syriëronselaar Khalid Zerkani. Zerkani werd vorig jaar door het Brusselse hof van beroep nog veroordeeld tot vijftien jaar cel. Mehdi A. was volgens zijn informatie, die bevestigd werd aan Belga, bovendien een neef van Khalid Ben Larbi, een van de twee teruggekeerde Syriëstrijders die in januari 2015 werden gedood bij de antiterreuractie in Verviers.



Over de eventuele uitlevering van Mehdi A. aan België heerst nog onduidelijkheid. In elk geval zal het Turkse gerecht nu eerst zijn gang gaan.