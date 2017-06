Moet Trump zich zorgen maken over getuigenis Comey?

Exit James Comey, enter Robert Mueller. Met zijn hoorzitting heeft Comey gisteren het stokje doorgegeven aan de speciale aanklager die de banden van de regering-Trump met de Russen onderzoekt. Comey had daar zelf de beslissende hand in, door een notitie te lekken over een 'ongepast' gesprek met de president.

Daarmee is de beslissing over het uiteindelijke lot van Trump op de lange baan terechtgekomen. Het onderzoek van Mueller zal maanden in beslag nemen. Mocht hij voor Trump nadelige conclusies trekken, dan zullen die alleen consequenties hebben als er politieke wil is (bij de Republikeinen) om er werk van te maken, middels een impeachment.