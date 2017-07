Moefti van Jeruzalem opgepakt door Israëlische politie

De grootmoefti stond op het ogenblik van zijn arrestatie samen met andere Palestijnen bij de Leeuwenpoort in de oude stad om de sluiting van de Tempelberg naar aanleiding van de aanval aan de kaak te stellen.



"Een speciale politie-eenheid heeft de sjeik gearresteerd" bij de Tempelberg, zei Khaled Hamo, een van zijn lijfwachten. "We weten niets over mijn vader, die naar een politiepost werd gebracht" in het geannexeerde en bezette Oost-Jeruzalem, zei zijn zoon Jihad Hussein. "Ik was bij hem, hij heeft niets gedaan en ik weet niet waarom ze hem gearresteerd hebben."



De arrestatie gebeurde enkele uren nadat drie Israëlische Arabieren het vuur hadden geopend in de oude stad van Jeruzalem. Daarbij werden twee politieagenten gedood. De drie daders werden achtervolgd en op de Tempelberg doodgeschoten. Daarop sloot de politie alle toegangen tot de Tempelberg en werd het vrijdaggebed op deze heilige plaats voor de islam afgelast.