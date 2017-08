Moeder van verdachte roept zoon op tot overgave

De 22-jarige Marokkaan is voortvluchtig en is mogelijk naar Frankrijk uitgeweken.

Tijdens een bijeenkomst gisteravond voor het gemeentehuis van Ripoll, ongeveer honderd kilometer ten noorden van Barcelona, distantieerden ongeveer veertig familieleden en kennissen van de verdachten zich van de terreuraanslagen in Barcelona en Cambrils. Ze droegen posters met de woorden: 'Niet in onze naam'.

In Ripoll woonden sommige van de verdachten. De Catalaanse politie onderzoekt momenteel volgens verschillende mediaberichten of een imam de leider van de terroristische cel was.