Moeder teruggestuurd naar Armenië, kinderen blijven in Nederland: "Nooit eerder gezien"

In de Tweede Kamer is bezorgd gereageerd, en Defence for Children noemt de uitzetting afschuwelijk. Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort zegt dat hij er tot het laatste moment voor heeft gestreden om de moeder samen met haar kinderen Howick en Lili te laten vertrekken. Hij weet niet waar de twee kinderen nu zijn. Als ze gevonden worden, vallen zij volgens hem onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie. Ze zouden logeren op een adres dat de moeder, die in een uitzetcentrum zat, niet wilde prijsgeven.