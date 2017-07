Bomauto rijdt in op bus: mintens 24 doden in Kaboel

Photos of today's (around 6:50) explosion in 6th PD of Kabul. #Kabulblast pic.twitter.com/jv3u9ApxqT

"Een bomauto is ingereden op een bus die werknemers vervoerde van het ministerie van Mijnbouw", zegt woordvoerder van het ministerie Najib Danish. "Ook de bestuurder van de wagen kwam om het leven. Drie voertuigen en vijftien winkels werden vernield door de ontploffing." De bomauto ontplofte in de buurt van de woning van Mohammad Mohaqiq, de rechterhand van premier Abdullah Abdullah. Mohaqiq zelf raakte niet gewond. De aanval werd voorlopig niet opgeëist. Het is vandaag precies een jaar geleden dat bij een aanslag van terreurgroep IS 80 mensen om het leven kwamen in Kaboel.

Strijg tegen taliban en IS

Het is de tiende zware aanval in Kaboel sinds begin dit jaar. De Afghaanse troepen strijden tegen de taliban en tegen Islamitische Staat (IS). Door de oorlog in het land zijn in de eerste zes maanden zeker 1662 burgers om het leven gekomen en 3581 gewond geraakt, werd in juli bekend.



De onderzoekers zeiden dat de taliban verantwoordelijk waren voor minstens 43 procent van alle burgerslachtoffers. Terreurgroep Islamitische Staat werd beschuldigd van 5 procent van het aantal, terwijl niet nader geïdentificeerde anti-overheidsgroepen verantwoordelijk waren voor nog eens 19 procent van het totaal.