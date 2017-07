Minstens acht doden in Senegal nadat deel van tribune instort

Vanavond stonden Stade de Mbour en Union Sportive Ouakam tegenover elkaar in de finale van de Senegalese Coupe de la Ligue, in het Demba Diop-stadion in de hoofdstad Dakar.



In de tweede helft van de partij begaf een deel van de tribune het. Zeker acht mensen hebben daarbij het leven gelaten. Er worden ook heel wat gewonden gemeld.



Volgens lokale media braken er rellen uit tussen de twee rivaliserende supportersgroepen. De politie gebruikte traangas om hen in bedwang te houden. Het is voorlopig niet duidelijk of de rellen tot de instorting van de muur hebben geleid, of dat de ongeregeldheden uitbraken nadat de mensen bedolven raakten.