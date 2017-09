Minstens 25 doden bij brand in school in Kuala Lumpur

De brandweer kreeg een oproep voor een brand omstreeks 5 uur (plaatselijke tijd). "Volgens de eerste informatie zijn 25 studenten en leerkrachten omgekomen in de brand", zegt een woordvoerder aan de Star.



Derde verdieping

De brand brak uit op de derde verdieping, waar de slaapzalen zich bevinden. Er zijn al vijftien verkoolde lichamen gevonden op de tweede verdieping. Minstens vijf mensen konden gered worden uit het brandend gebouw, weet de New Straits Times, op basis van de brandweerdiensten.



Het zou gaan om een tahfiz, een school waar leerlingen onderricht worden in de soennitische islam en de Koran bestuderen.