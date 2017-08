Miljoenen pelgrims in Saoedi-Arabië beginnen aan hadj

De gelovigen verzamelen zich vandaag op de vlakte van Mina nabij Mekka. Het traditionele hoogtepunt vindt morgen plaats: dan komen pelgrims bijeen bij de berg Arafat. De autoriteiten hebben extra maatregelen genomen om dat in goede banen te leiden. Zo worden voetgangerspaden in het gebied volgens de krant Saudi Gazette beschermd met barricades en muren van cement.



De hadj is een van de grootste religieuze manifestaties ter wereld. Iedere moslim wordt geacht de bedevaart minstens eenmaal in zijn leven te doen. Voorwaarde is wel dat ze daar fysiek en financieel toe in staat zijn.