Miljarden mensen hebben geen zuiver drinkwater thuis

Qua afvalwater is de situatie nog erger: slechts een op de vier mensen wereldwijd, dus ongeveer 1,9 miljard, beschikt over toiletten met aansluiting op riolering en afvalwaterzuivering.



Op veel plaatsen, zelfs in scholen en ziekenhuizen, is er ook een gebrek aan water en zeep voor het wassen van handen.



"Schoon water en sanitair mogen geen privelege zijn voor de rijken en de mensen in de steden'', zegt Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. "Alle landen hebben de plicht ervoor te zorgen dat iedere inwoner daarvan voorzien is.''



Vervuild water en het ontbreken van sanitair kunnen ziektes en zelfs de dood tot gevolg hebben. Ieder jaar sterven 361.000 kinderen onder vijf jaar aan diarree. Dit is meestal het gevolg van verontreinigd drinkwater, dat cholera en andere ziektes kan veroorzaken.