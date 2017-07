Miljardair Warren Buffett doneert 3,17 miljard aan goede doel

Buffett, die zijn vermogen vergaarde met beleggen, betaalde de schenking in 18,6 miljoen aandelen in zijn investeringsbedrijf Berkshire Hathaway. Buffett, die in 2006 toezegde aanzienlijke sommen aan goede doelen over te maken, schonk sindsdien 27,54 miljard dollar aan alle vijf de stichtingen. Daarvan ging 21,9 miljard naar de Bill & Melinda Gates Foundation.



Liefdadigheid

Bill Gates is met een geschat vermogen van bijna 90 miljard dollar 's werelds rijkste man. Sinds hij zich in 2000 terugtrok bij Microsoft houdt hij zich bezig met liefdadigheid. Buffett, inmiddels 86, is met een geschat vermogen van 76,3 miljard dollar niet veel armer.