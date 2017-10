Miljardair Babis wint Tsjechische verkiezingen overtuigend: "Ik zal de staat als een firma besturen"

De controversiële miljardair Andrej Babis heeft de parlementsverkiezingen in Tsjechië met een grote voorsprong op zijn concurrenten gewonnen. Volgens het voorlopige eindresultaat behaalde zijn populistische protestpartij ANO 29,6 procent van de stemmen. Dat zegt de statistische dienst CSU gisteravond na telling van ook de laatste overzeese stembrieven. De 63-jarige Babis kondigde aan de "staat als een firma te (willen) besturen".

De sociaaldemocraten (CSSD), die de vorige regeringsleider geleverd hebben, behaalden slechts 7,3 procent, een daling met 13 procentpunt. Tweede wordt de Democratische Burgerpartij met 11,3 procent van de stemmen (+3,6 procentpunt). Hun voorzitter Petr Fiala sloot samenwerking met ANO uit.



De Tsjechische Piratenpartij maakt met 10,8 procent voor het eerst zijn opwachting in het parlement. De rechts-radicale SPD (Vrijheid en Directe Democratie) behaalt 10,6 procent, de communistische KSCM 7,8 procent. Het politieke landschap is verder versplinterd, met burgemeesterpartij STAN (5,2 procent), TOP09 (5,3 procent) en de christendemocratische KDU-CSL (5,8 procent).



De opkomst bedroeg 60,8 procent en lag daarmee ongeveer even hoog als 4 jaar geleden.