Mexico is dodelijkste land voor journalisten in 2017

Mexico is een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. Dit jaar blijkt het zelfs het dodelijkste land te zijn. Zes reporters werden dit jaar vermoord omwille van hun werk. Dat is meer dan in Irak (4) Jemen (2) of Syrië (2).



Straffeloosheid

Vorige maand nog werd Javier Valdez op klaarlichte dag voor de deur van de kantoren van zijn krant Riodoce doodgeschoten. Valdez was een gerenommeerd journalist. Hij was gespecialiseerd in verhalen over drugssmokkel en georganiseerde misdaad. Nog drie andere journalisten die over die onderwerpen verslag uitbrachten, werden dit jaar vermoord. Verschillende journalisten zijn ook al gewond geraakt bij aanvallen, anderen hebben hun woning moeten verlaten door dreigingen.



De krant Norte de Ciudad is er na 27 jaar zelfs mee gestopt door de toenemende onveiligheid voor journalisten in het land. Reporters in Mexico leven in onzekerheid, ze worden constant bedreigd en krijgen weinig steun van regering of politie. Ook heerst er een grote straffeloosheid, er worden amper mensen opgepakt of veroordeeld voor de moorden.



Record

Het aantal moordonderzoeken in Mexico heeft vorige maand een record bereikt. Volgens cijfers van de regering zijn er in mei 2.186 onderzoeken geopend.