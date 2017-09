Heftige beelden na zware aardbeving in Mexico City: brand in sommige gebouwen, verschillende slachtoffers onder puin

Video shows a fire and explosion after the 7.1 magnitude #earthquake in southeast of Mexico City. #EarthQuake pic.twitter.com/K0PmdzGUUb

De kracht van de aardbeving bedroeg 7,1 op de schaal van Richter, aldus het nationaal seismologisch instituut. Het epicentrum bevond zich in de omgeving van Axochiapan in de deelstaat Morelos. Dat is slechts 160 kilometer ten zuidoosten van Mexico City. In die stad -een van de grootste ter wereld- renden duizenden mensen in paniek de straat op.

Gasgeur en beschadigde gebouwen

Op sociale media is te zien hoe verschillende gebouwen zwaar beschadigd raakten en zelfs instortten. Ooggetuigen spraken van schommelende gebouwen en een zware gasgeur in de hoofdstad.



In de miljoenenmetropool is een rampenplan van kracht gegaan. De leider van de civiele bescherming waarschuwde ervoor geen liften meer te gebruiken en ook geen valse geruchten te verspreiden.



Alle vluchten afgelast

De internationale luchthaven heeft voorlopig alle vluchten afgelast. De universiteit van Mexico City deelde via Twitter mee dat alle cursussen en evenementen voor onbepaalde duur opgeschort zijn om de gebouwen op schade te onderzoeken. In de scholen gaan de lessen voorlopig niet meer door.



Het land werd eerder deze maand ook al getroffen door een krachtige aardbeving van 8,2 op de schaal van Richter. Toen kwamen bijna honderd mensen om het leven. Het epicentrum lag in de Stille Oceaan, waardoor de schok in Mexico City nauwelijks voelbaar was. Daarna volgden nog duizenden kleinere naschokken.



Oefening

Net vandaag werd in Mexico City een oefening in verband met aardbevingen gehouden. Dag op dag 32 jaar geleden stierven zo'n 10.000 mensen in de Mexicaanse hoofdstad als gevolg van een aardbeving met een kracht van 8,1.



Mexico bevindt zich in een van de wereldwijd actiefste aardbevingszones. Een groot deel van de landmassa ligt op de zich westwaarts bewegende Noord-Amerikaanse plaat. Daaronder schuift de langzaam naar het noordoosten bewegende Cocosplaat. De bodem van de Stille Oceaan duikt zo onder de Mexicaanse landmassa. Dat leidt steeds weer tot aardbevingen aan de Mexicaanse zuidkust.