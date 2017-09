Mexicaanse president betreurt afvoeren van Dreamers-programma, maar zal jongeren "met open armen" ontvangen

Reitero mi reconocimiento, admiración y solidaridad a los jóvenes DACA que contribuyen al desarrollo del país al que llegaron en su infancia — Enrique Peña Nieto(@ EPN) 04/09/17 02:00 México recibirá con brazos abiertos a los jóvenes que regresen. El @GobMX les ofrecerá el mayor apoyo para integrarse plenamente al país. — Enrique Peña Nieto(@ EPN) 04/09/17 02:00

Gisteren raakte bekend dat president Donald Trump een einde maakt aan het programma dat bescherming biedt aan zo'n 800.000 jonge volwassenen die als kind illegaal in de Verenigde Staten waren beland. Het programma beschermt hen tegen uitwijzing en biedt hen mogelijkheid om te werken en te studeren.



Het opdoeken van het programma treft vooral Mexicanen. Volgens de Mexicaanse autoriteiten zou het gaan om 625.000 onderdanen. Pena Nieto verzekerde alvast dat Mexico de jongeren die zouden terugkeren naar hun land van oorsprong "met open armen" zal ontvangen.



Moreel verplicht

De regering verzekerde in een mededeling dat de Mexicaanse overheid "moreel verplicht" is om de handen uit de mouwen te steken en zo breed mogelijke consulaire bescherming te bieden aan de jongeren die door de maatregel getroffen worden.



Net als in verscheidene Amerikaanse steden vonden ook in een aantal Mexicaanse steden protestacties tegen de beslissing plaats. Manifestaties waren er onder meer in grensstad Tijuana en voor de Amerikaanse ambassade in Mexico-Stad.