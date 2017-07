Met deze verbinding door Pakistan hoopt China zijn 'islamitische Wilde Westen' te stabiliseren

Lee Zing Yang (24) en Meng Li Si (26) wilden in het Pakistaanse Quetta na hun les Urdu net in de auto stappen toen ze door gewapende mannen verkleed als politieagenten werden opgepakt. Twee weken waren de Chinese leraren spoorloos. Toen dook een filmpje op van Islamitische Staat (IS) waaruit bleek dat ze waren vermoord, wat de autoriteiten pas later schoorvoetend bevestigden.