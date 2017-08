Mesaanval Turku: twee verdachten van steekpartij vrijgelaten

Elf dagen na de steekpartij in een drukke straat in Turku zitten nog twee mannen in de cel. De hoofdverdachte is de 22-jarige Marokkaan Abderrahman Bouanane, die bij de aanval twee vrouwen doodstak en acht andere mensen verwondde. Hoe de andere verdachte betrokken zou zijn, is niet bekend.



Bouanane geraakte bij de aanval zelf ook gewond toen de politie hem in de dij schoot.